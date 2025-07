Caldo, arriva ordinanza sul lavoro della Regione Molise

agenzia

Divieto di attività prolungate all'aperto dalle 12.30 alle 16

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha firmato oggi una ordinanza in merito all’emergenza caldo a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento dispone, “il divieto di svolgimento di attività lavorative in condizioni di prolungata esposizione al sole” dalle 12.30 alle 16, su tutto il territorio regionale, nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini, da oggi e fino al 31 agosto, esclusivamente nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it segnali, alla fascia oraria delle 12, un livello di rischio “Alto” per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”. L’ordinanza introduce “misure di tutela concrete in un periodo dell’anno in cui si registrano frequentemente temperature elevate tali da rappresentare un rischio per la salute, in particolare in attività all’aperto ad alta intensità fisica”. Le principali disposizioni del provvedimento prevedono inoltre: la validità di eventuali accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, purché migliorativi e non in contrasto con l’ordinanza; la salvaguardia dei provvedimenti sindacali locali e degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza; il ricorso alle misure di integrazione salariale già richiamate negli anni scorsi dall’Inps; l’esclusione dall’applicazione del provvedimento per le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblici servizi e i loro appaltatori limitatamente ad interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, previa adozione di misure organizzative e operative adeguate; sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Il provvedimento è stato trasmesso ai Prefetti di Campobasso e Isernia, al Presidente di Anci Molise, all’Asrem, alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

