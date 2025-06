Caldo in Liguria, temperature fino a 37° e mare oltre 27°

agenzia

Ordinanza a tutela lavoratori edili. Avviato 'Piano caldo'

GENOVA, 28 GIU – Notti tropicali, afa, fine settimana con temperature che potrebbero salire oltre i 37° ma soprattutto temperature del mare oltre i 26° (oltre i 27° al largo della Spezia) ben al di sopra delle temperature registrate gli scorsi anni. Lunedì non è escluso che per una prevista ondata di calore possa essere emesso il bollino rosso per ondate di calore. E’ questo il quadro registrato oggi in Liguria. Regione Liguria ha emanato ieri un’ordinanza per la tutela dei lavoratori all’aperto nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri in condizioni di esposizione prolungata al sole. La misura resterà in vigore fino al 31 agosto e dispone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio, ovvero tra le 12,30 e le 16. Intanto Comune di Genova e Regione Liguria dopo l’emanazione, da parte del ministero della Salute, di un avviso per allerta arancione per ondate di calore per oggi e domani hanno intensificato il monitoraggio degli accessi al pronto soccorso e predisposto il piano di prevenzione per tutelare i soggetti fragili.

