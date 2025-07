Caldo, in Liguria tre giorni con il ‘bollino rosso’

agenzia

P.Civile, temperatura percepita salirà a 36° causa umidità

GENOVA, 30 GIU – Tre giorni di bollino rosso per la Liguria per l’ondata di calore che si è abbattuta sulla regione. Da oggi e fino al 2 luglio verrà raggiunto il livello massimo per il disagio fisiologico da caldo a Genova, con temperature superiori ai 30 gradi dal primo mattino al tardo pomeriggio con temperature massime percepite a metà giornata fino a 36 gradi oggi e domani, fino a 35 gradi dopodomani, derivanti dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa. L’aggiornamento del bollettino ondate di calore – con il bollino rosso caldo per Genova – è stato diramato dalla protezione civile su disposizione del ministero della Salute.

