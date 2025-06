Caldo record entro domenica, 40°C a Firenze, Ferrara e Terni

agenzia

iLMeteo.it, anticiclone sull'Italia per almeno 10 giorni

ROMA, 25 GIU – Temperature eccezionali entro domenica: a Firenze, Ferrara e Terni la colonnina di mercurio segnerà i 40°C all’ombra. A Milano e Roma sono previsti 39°C. “Le massime potrebbero superare i record storici registrati addirittura nella famosa ondata di calore del 2003 e faranno coppia con le notti tropicali, in cui cioè le temperature minime saranno superiori ai 20°C”, afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it In sintesi, in Italia, avremo minime diffuse sui 25°C e massime di 40°C sia al Sud sia al Centronord. L’anticiclone che domina il paese, sottolinea Sanò, “ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio”. Nel dettaglio: – Mercoledì 25: Al Nord: sole e caldo intenso fino a 38°C. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo intenso. – Giovedì 26: Al Nord: sole e caldo a 39-40°C, ma temporali violenti dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Al Centro: sole e caldo intenso. Al Sud: sole e caldo intenso. – Venerdì 27: Al Nord: sole e caldo a 39-40°C. Al Centro: sole e caldo a 39-40°C. Al Sud: sole e caldo intenso. Tendenza: caldo ad oltranza, eccezionale picco domenica 29 giugno con 40°C diffusi.

