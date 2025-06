Caldo record in Alto Adige, 36 gradi a Bolzano

agenzia

33 gradi a Brunico e 31 a Dobbiaco

BOLZANO, 25 GIU – Oggi è stato l’apice dell’ondata di caldo in Alto Adige. E’ stato infatti registrato il record del 2025 con 36,0 gradi esatti a Bolzano, Ora e Laimburg. Temperatiure notevoli anche in Val Pusteria con 33 gradi a Brunico e 31 a Dobbiaco. Domani sono previsti temporali, quindi non così caldo ma ancora umido, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA