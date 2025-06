Caldo sul Monte Bianco, temperatura salita sopra lo zero termico

agenzia

A mezzogiorno registrati 1,4 gradi

AOSTA, 28 GIU – La temperatura dell’aria è salita sopra lo zero termico anche sul Monte Bianco. Il dato è in crescita da questa mattina: alle 12 si registrano 1,4 gradi ai 4.750 metri del Colle Major, dove è installata da dieci anni una centrale meteorologica di ricerca climatica gestita da Arpa Valle d’Aosta. Nell’agosto dello scorso anno era stato segnato un record, con la temperatura rimasta sopra lo zero per 33 ore di fila. La mancanza di gelo notturno comporta la fusione di neve e ghiaccio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA