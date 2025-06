Calenda, se giudizio positivo sosterremo Gualtieri

agenzia

Iniziativa a Roma, annunciati appuntamenti per dopo l'estate

ROMA, 23 GIU – “A livello locale dobbiamo lavorare sulla base delle nostre idee e se il giudizio sul lavoro di Roberto Gualtieri e della giunta sarà positivo non c’è nessun problema nel pensare di sostenerlo, come non abbiamo avuto problemi nel sostenere la Silvia Salis a Genova. Mentre non appoggio Roberto Fico in Campania che vuole chiudere il termovalorizzatore di Acerra”. A dirlo è il segretario di Azione, Carlo Calenda, intervenendo ad una iniziativa di Azione Roma sul lungotevere in Augusta, presenti il segretario romano Alessio D’Amato, la segretaria regionale Valentina Grippo, la capogruppo in Campidoglio Flavia De Gregorio e il consigliere capitolino Antonio De Santis. D’Amato, che si è soffermato si temi della sicurezza, dello stadio, dell’illuminazione, del termovalorizzatore, ha annunciato per settembre una serie di appuntamenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA