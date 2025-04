Calenzano, 4 avvisi di garanzia a dirigenti Eni per scarichi

agenzia

'Acque da deposito a fosso senza autorizzazione'

PRATO, 08 APR – Quattro nuovi avvisi di garanzia e un decreto di ispezione, perquisizione e sequestro per 4 appartenenti all’Eni sono stati inviati dalla procura di Prato che indaga sull’esplosione avvenuta al deposito Eni di Calenzano lo scorso 9 dicembre. Lo rende noto la procura in una nota. I nuovi atti sono collegati a nuovi scarichi di acque reflue industriali nel fosso Tomerello provenienti dal deposito. I quattro destinatari risultano già indagati per l’inchiesta principale. Secondo la procura gli indagati avrebbero “provveduto ad aprire o comunque consentito che venissero effettuati nuovi scarichi” “senza l’autorizzazione unica ambientale (Aua) che avrebbe dovuto essere rilasciata” dalla Metrocittà di Firenze, “mediante l’impiego di un bypass che mette in comunicazione la vasca di fine trattamento del ciclo con il corpo recettore finale”, cioè il fosso. “Permettevano in particolare lo scarico di acque reflue che hanno determinato una concentrazione di idrocarburi totali nel fosso in questione maggiore del limite autorizzato allo scarico stesso”.

