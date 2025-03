‘Cambia il vento’, la canzone delle donne contro la violenza

agenzia

Nato dall'esperienza dei centri antiviolenza di Differenza Donna

ROMA, 05 MAR – Una canzone per dare voce alle donne sopravvissute alla violenza e per sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza di genere. “Cambia il vento” è il brano nato all’interno del progetto Hear Me Now, promosso da Dire Fare Cambiare Aps in collaborazione con Differenza Donna. Il lancio ufficiale è previsto per il 7 marzo 2024, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, per amplificare il messaggio che “la violenza di genere si combatte insieme”. “Cambia il vento” è il risultato di un percorso musicale realizzato all’interno dei centri antiviolenza di Roma gestiti da Differenza Donna. Durante il laboratorio, Assia Fiorillo e Giulia Morello hanno ascoltato le storie delle donne accolte nei centri, raccogliendo le loro emozioni, i loro vissuti e il loro desiderio di riscatto. Le partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso la musica, trasformando “la propria esperienza – viene spiegato – in un’opera collettiva di liberazione e consapevolezza. Il laboratorio ha rappresentato un’occasione unica per rielaborare il dolore attraverso l’arte e per dare vita a un messaggio potente che possa raggiungere e sostenere altre donne ancora bloccate nella spirale della violenza”. Scritto da Assia Fiorillo e Giulia Morello, con la musica di Assia Fiorillo e gli arrangiamenti di Pino Pecorelli, il brano ha voluto dare voce a donne che sono riuscite a spezzare il ciclo della violenza affinché, attraverso la loro esperienza e il loro messaggio, possano sostenere e ispirare altre donne ancora intrappolate in spirali di abuso. E’ stato anche realizzato un videoclip, con la regia di Giulia Morello e Giovanni Stella, che documenta il dietro le quinte della registrazione della canzone. Le immagini mostrano alcune delle donne accolte nei centri antiviolenza di Differenza Donna e partecipanti al progetto, le operatrici che ogni giorno le supportano nel loro percorso di libertà e la cantautrice Assia Fiorillo, che le ha guidate nella scoperta della propria voce e della propria forza. Ad accompagnare il brano, un’illustrazione realizzata dall’artista Elisa Pacitti

