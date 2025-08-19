Cambia la ruota a un tir e resta schiacciato, muore 65enne

agenzia

In Salento, ha ceduto uno dei cric usati dal meccanico

TAURISANO, 19 AGO – Un meccanico 65enne, titolare di una ditta specializzata in assistenza tecnica e meccanica a mezzi pesanti, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un tir mentre stava cambiando una ruota al mezzo pesante rimasto in panne sulla strada provinciale che collega Miggiano a Taurisano, in provincia di Lecce. Si chiamava Sergio Casarano ed era di Racale. Uno dei cric utilizzati per sollevare il tir ha ceduto facendo sbilanciare il camion che ha colpito il 65enne provocandogli un grave trauma cranico con una ferita profonda. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. E’ deceduto all’ospedale di Tricase dove era stato trasportato dai soccorritori del 118.

