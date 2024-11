Cambio al vertice del 32/o Guastatori alla caserma di Fossano

agenzia

Colonnello Di Maggio ha ceduto il comando al parigrado Cittadino

TORINO, 29 NOV – Cambio della guardia al vertice del 32° Reggimento Genio Guastatori. Il passaggio di consegne oggi alla caserma ‘Generale Dalla Chiesa di Fossano (Cuneo), tra il comandante colonnello Giuseppe Francesco Di Maggio e il subentrante, colonnello Silvestro Cittadino. Per l’occasione era presente anche il comandante della Brigata Alpina ‘Taurinense’, generale David Colussi, insieme al sindaco di Fossano, Dario Tallone, il senatore Giorgio Maria Bergesio e diverse autorità civili e militari locali. Numerose inoltre le rappresentanze, sia delle sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini del Piemonte che dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia. Il colonnello Di Maggio, nel corso del suo discorso di commiato ha voluto ringraziare gli uomini e le donne del 32° Guastatori evidenziando l’impegno profuso negli oltre due anni sotto al suo comando. Numerose sono state in questo periodo le attività addestrative e le operazioni all’estero per la sicurezza internazionale alle quali ha preso parte il Reparto (Ungheria, Libano, Kosovo, Somalia, Libia, Iraq), come di rilievo è stata la partecipazione nell’ambito dell’operazione nazionale ‘Strade Sicure’ alla guida del ‘Raggruppamento Piemonte-Liguria’, da maggio a novembre 2024.

