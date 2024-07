Camere Penali,grave diffusione padre Turetta intercettato

agenzia

Romanelli, 'crocifiggerli è semplicemente immorale'

ROMA, 27 LUG – “Crocifiggere queste persone che stanno vivendo una tragedia è immorale. La pubblicazione delle intercettazioni dei genitori di Turetta è un fatto grave. Non aggiunge nulla alle indagini né alla cronaca, si tratta solo di voyerismo fuori luogo che rischia peraltro di mettere a repentaglio la stessa incolumità di due persone che, non solo non hanno commesso alcun reato, ma si trovano a vivere un’atroce sofferenza”. Così il segretario dell’Unione Camere Penali, Rinaldo Romanelli, commenta con l’ANSA la pubblicazione delle intercettazioni tra il padre e Filippo Turetta durante un colloquio in carcere.

