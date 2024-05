Camila Giorgi, il Fisco alle calcagna per un pignoramento da 464.000 euro: ma di lei ancora nessuna traccia

IL GIALLO

La tennista - che ha confermato il ritiro - potrebbe trovarsi negli Usa e intanto la cartella esattoriale è stata girata alla Federtennis per bloccare eventuali premi e gettoni

E’ da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il Fisco sarebbe alle calcagna di Camila Giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando però che le notizie che la riguardano per questioni tutt’altro che sportive sono «fake».

Al momento però di lei si sono perse le tracce, potrebbe trovarsi negli Usa, ma gli accertamenti fiscali corrono veloci tanto che «l’Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis» perché Giorgi deve 464mila euro al fisco per tasse non pagate.

Un tassello di chiarezza in una vicenda dai contorni ancora tutti da definire e su cui sarebbe al lavoro anche la Guardia di Finanza per un eventuale strascico giudiziario per evasione. Il pignoramento formalizzato dall’Entrate non esclude, infatti, che il debito della tennista azzurra con l’erario possa essere anche maggiore. La cifra pignorata rappresenta semplicemente la cartella esattoriale girata alla Fitp. La federazione è coinvolta nella questione perché paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti.

Dovrà dunque girare all’Agenzia delle Entrate eventuali premi non pagati alla Giorgi dall’atto di pignoramento, vale a dire da luglio 2023, o quelli futuri che però ora non sono ipotizzabili visto che la Giorgi si è ritirata.

Sul suo profilo social la tennista, che in carriera avrebbe guadagnato circa 6 milioni di euro, ha ringraziato i tifosi che l’hanno seguita nel corso della sua carriera improvvisamente interrotta. «Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi» ha scritto su Instagram per poi aggiungere che «ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme».

Nessuna traccia

Intanto a Calenzano, centro in provincia di Firenze dove abitava con la famiglia, di lei non c’è traccia da giorni. «Qui non è che l’abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese – taglia corto il sindaco Riccardo Prestini -. I suoi impegni l’hanno sempre portata lontano. Anch’io come sindaco in cinque anni l’avrò vista forse due volte. Una per un riconoscimento che le consegnammo in Comune, un’altra volta venne in municipio per una questione, come cittadina, nel 2023. Formalmente risulta ancora come nostra residente».