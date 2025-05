Camion ribaltato, riaperta l’A10 verso Genova ma 6 km di coda

agenzia

Aspi, 'Distribuite 4.500 bottigliette d'acqua ad automobilisti'

GENOVA, 25 MAG – È stato riaperto alle 17:45 circa il tratto della A10 Genova-Savona tra il bivio con la A26 e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure chiuso da stamattina a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. Lo comunica Autostrade per l’Italia spiegando che “per riaprire il tratto nel minor tempo possibile Aspi ha attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi. Agli utenti in coda gli operatori di Aspi hanno distribuito 4.500 bottigliette d’acqua”. Attualmente sul luogo dell’incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26 in direzione Genova. Inoltre, si registrano ripercussioni in A26 nel tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 in direzione Genova. Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova Aspi consiglia di prendere la A26, svoltare sulla diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova consiglia di prendere la diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA