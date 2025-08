Camion salta carreggiata dell’A1 e travolge un’ambulanza: strage tra Arezzo e Valdarno, tre morti e 18 feriti

L'incidente

Le vittime erano tutte a bordo del mezzo di soccorso. Un'altra persona è in gravi condizioni

Dalle 11:30 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni, a causa del grave incidente che ha provocato 3 morti e 18 feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per L’Italia.

L’incidente è stato causato dal salto di carreggiata di un camion. Secondo quanto spiega il 118 le tre persone decedute erano tutte a bordo di un’ambulanza, coinvolta insieme a tre auto e un caravan oltre al camion. Tra i 18 feriti, uno è un codice rosso, 4 gialli, 10 verdi. Sul posto sono intervenuti i due elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2, mezzi di supporto da Firenze, oltre all’automedica di Arezzo, autoinfermistica, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Attivato il protocollo maxiemergenza.