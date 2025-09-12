Camion urta cestello, due operai feriti nel pescarese

agenzia

Politrauma per entrambi, trasportati all'ospedale di Pescara

PESCARA, 12 SET – Due operai sono rimasti feriti nella mattinata di oggi a Villanova di Cepagatti nel pescarese. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due operai mentre stavano lavorando sotto un ponte su un cestello, sono stati urtati da un camion e sono caduti a terra da una altezza di alcuni metri. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze da Chieti e Pescara che hanno stabilizzato i due lavoratori. A causa delle lesioni riportate entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Pescara.

