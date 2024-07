Camionista accoltellato a Trieste durante una lite

agenzia

L'aggressore fermato e interrogato dalle forze dell'ordine

TRIESTE, 21 LUG – Un uomo, di 38 anni, è stato accoltellato al culmine di una lite avuta con un’altra persona. E’ accaduto in via degli Alti Forni, all’ex Scalo legnami intorno all’una della notte scorsa. I due – l’accoltellatore e la vittima – sarebbero due camionisti, entrambi cittadini turchi. I due avrebbero litigato, poi uno avrebbe estratto un coltello e colpito l’avversario al torace, ma in modo superficiale. Lui stesso, nel corso della colluttazione, avrebbe riportato ferite alle braccia. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, uomini della Capitaneria di Porto e operatori della Sorveglianza del Porto nuovo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cattinara in ambulanza, in codice giallo. L’aggressore sarebbe stato fermato e interrogato dalle forze dell’ordine.

