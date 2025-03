Camionista che uccise Rebellin presenta appello contro condanna

agenzia

Tribunale di Vicenza gli ha inflitto 4 anni di reclusione

VICENZA, 28 FEB – Il camionista tedesco Wolfgang Rieke presenta appello contro la sentenza pronunciata da tribunale di Vicenza a 4 anni di reclusione per aver travolto e ucciso, per poi darsi alla fuga, il campione di ciclismo Davide Rebellin il 30 novembre 2022 a Montebello (Vicenza). La difesa dell’uomo, con gli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, puntano ad uno sconto di pena. Rieke, 64 anni e oggi ricoverato in una struttura a causa di un grave problema di salute, dopo la fuga in Germania era stato identificato dai carabinieri, arrestato ed estradato in italia. Per i giudici del tribunale berico, che nel frattempo hanno depositato le motivazioni della sentenza, la responsabilità è dell’autotrasportatore. In un passaggio spiegano che se avesse inserito l’indicatore di direzione si sarebbe accorto della presenza della bicicletta di Rebellin, anche grazie alla telecamera posta sullo specchietto retrovisore che si attiva con l’indicatore di direzione.

