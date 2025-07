Camionista morto lungo A4, non si esclude malore per caldo

agenzia

Era fermo in una piazzola di sosta tra Sirmione e Peschiera

Un camionista di 70 anni è stato trovato morto all’interno del suo mezzo poco dopo le 6.30, fermo in una piazzola di sosta nel tratto dell’ A4 Sirmione-Peschiera del Garda in provincia di Brescia. L’uomo è stato stroncato da un malore e non si esclude che possa aver influito anche il caldo di questi giorni. Sul posto, oltre a una pattuglia della Polizia stradale di Padova Sud, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

