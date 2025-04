‘Cammina con Ale’, in 600 per ricordare Alessandro Parini

agenzia

Giovane avvocato vittima 2 anni fa di un attentato a Tel Aviv

ROMA, 06 APR – Erano più di 600 questa mattina a Villa Pamphili a Roma per la seconda edizione di ‘Cammina con Ale’, l’iniziativa voluta fortemente dai familiari e dagli amici di Alessandro Parini, il giovane avvocato romano rimasto ucciso a Tel Aviv il 7 aprile del 2023 in un attentato compiuto da un lupo solitario. Parini era con i suoi amici sul lungomare della capitale israeliana quando è stato travolto dall’attentatore che si era lanciato con un’auto sulla folla. La ‘camminata’ è stata l’occasione per ricordare Alessandro ma anche per presentare i progetti promossi dall’Associazione nata in seguito alla morte dell’avvocato, frutto dell’impegno di familiari, amici e colleghi di Parini con l’obiettivo di fornire opportunità concrete a bambini e giovani in situazioni difficili, attraverso progetti legati all’istruzione e all’inclusione sociale. “Grazie di esser venuti in così tanti – ha detto Enzo Parini, il papà di Alessandro e presidente dell’Associazione – Siamo qui per tenere vivi il suo ricordo, i suoi valori, le sue passioni, i suoi interessi, ovvero la serietà, l’impegno, lo studio, il lavoro, la formazione, nella sua convinzione che per realizzarsi nella vita occorre appunto impegnarsi, studiare e lavorare”. Ed è “grazie a tutti voi – ha aggiunto – che siamo riusciti ad avviare e realizzare alcuni importanti progetti, legati proprio a questo filo conduttore”. Tre sono i progetti attualmente in corso o in via di futura realizzazione. Il primo riguarda il sostegno ad una missione umanitaria in Giordania promossa dall’ospedale Bambino Gesù che prevede la formazione di medici e personale che poi opereranno in contesti difficili. Sono inoltre in partenza due due iniziative in collaborazione con l’associazione WeCare in Brasile, a Recife, in zone di grande povertà e criminalità: è prevista la costruzione di un’aula multifunzione per offrire opportunità educative ai bambini e la ristrutturazione della mensa scolastica. L’ultimo progetto, infine, riguarda l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli per la partecipazione al master in diritto amministrativo, grazie anche al sostegno dello studio Clifford Change dove Alessandro ha lavorato 6 anni.

