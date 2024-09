‘Cammino per gli animali’ da Assisi a Roma

agenzia

Circa 200 km per i diritti dei quattrozampe e appello al Papa

MILANO, 23 SET – Un cammino di circa 200 km, da Assisi (Perugia) a Roma, in compagnia dei propri amici a quattro zampe per riscoprire e coltivare il valore del rapporto tra uomo e animali immersi nella natura. E’ quanto previsto dalla settima edizione del “Cammino per gli animali”, la manifestazione, partita ieri, in favore dei diritti degli animali che ripercorre a piedi la via di Francesco D’Assisi per veicolare il suo messaggio universale di amore, compassione e rispetto verso tutte le creature. Il cammino, suddiviso in 13 tappe – spiegano gli organizzatori -, terminerà in piazza San Pietro a Roma il 4 ottobre, giorno che vede celebrare proprio il Santo e per portare un appello collettivo a Papa Francesco. L’iniziativa, gratuita e aperta a chiunque intenda partecipare, dalle singole persone di tutte le età alle associazioni o ai gruppi organizzati, prevede che i camminatori siano accompagnati da cani socializzati, abituati alle lunghe camminate e non fragili, mordaci, cuccioli o anziani e si articola in tappe che vanno dai 12 ad un massimo di 22 km. L’evento consentirà “una forte dimensione di socialità, la contemplazione dei suggestivi paesaggi umbro-laziali e la meditazione in natura o negli eremi che costellano il percorso, ma soprattutto dà spazio alla condivisione del tempo con gli animali e a momenti di confronto e approfondimento su tematiche legate all’ambiente, alla salute e all’alimentazione in rapporto al mondo animale”, viene spiegato. “E’ ormai assodato che una grande parte dei problemi ambientali che stiamo vivendo è strettamente legata al modo in cui trattiamo gli animali. Gli allevamenti intensivi e la deforestazione per riconvertire i terreni a produzioni di foraggio, ad esempio, sono tra le cause più impattanti della crisi climatica”, afferma Angelo Vaira, educatore cinofilo fondatore dell’approccio cognitivo relazionale con la sua scuola ThinkDog e ideatore della manifestazione.

