Campana a morto per il Papa a San Pietro suonata a mano

Come da tradizione, batocchio da 450 chili

CITTÀ DEL VATICANO, 21 APR – A mezzogiorno campana a lutto in San Pietro per la morte di Papa Francesco. A suonare, a mano, come da tradizione, il batocchio del campanone, Federico Ciriaci, coordinatore operativo dell’area tecnica della Fabbrica di San Pietro. Quindici minuti di suono freddo e lento. Il batocchio del peso di 450 chilogrammi “ha richiesto uno sforzo importante”, fanno sapere dalla Fabbrica.

