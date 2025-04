Campane suoneranno a lutto per il Papa nella diocesi di Milano

agenzia

Sabato alle 12 in tutte chiese. L'arcivescovo sarà ai funerali

MILANO, 24 APR – Sabato prossimo, alle 12, le campane di tutte le chiese della Diocesi di Milano suoneranno a lutto per i funerali di papa Francesco, cui parteciperanno l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e due vescovi ausiliari della Diocesi, Giuseppe Vegezzi (Vicario episcopale della città di Milano) e Luca Raimondi (Vicario episcopale della Zona IV – Rho), entrambi nominati vescovi da papa Bergoglio il 30 aprile 2020. Con loro, dalla Diocesi di Milano – che non sarà presenta al conclave in quanto Delpini non è stato nominato cardinale da Bergoglio – diversi sacerdoti, religiosi, religiose e laici che nelle prossime ore si muoveranno autonomamente verso Roma. E ai funerali saranno presenti anche i 7mila ragazzi ambrosiani che da domani a domenica 27 vivranno il Giubileo degli adolescenti insieme ai coetanei di tutto il mondo. Dopo la morte del Pontefice il programma del Giubileo ha subito alcuni cambiamenti, a partire dal rinvio della canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per domenica mattina, sostituita dalla celebrazione di una Messa per il Santo Padre presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato e concelebrata da monsignor Delpini, cui parteciperanno gli adolescenti. Nel pomeriggio di sabato è confermato il passaggio della Porta santa da parte dei giovani pellegrini ambrosiani, accompagnati dall’Arcivescovo e da monsignor Vegezzi. In questi giorni di lutto, tutte le parrocchie e i santuari ambrosiani sono stati invitati a celebrare, secondo gli orari ritenuti più adatti da ciascuna comunità, una solenne Messa di suffragio o una veglia funebre per Papa Francesco.

