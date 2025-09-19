Campania: Piantedosi, salvo sorprese il candidato sarà un civico

agenzia

Ministro ad Avellino: "Siamo alla stretta finale"

AVELLINO, 19 SET – “Siamo alla stretta finale, a meno di sorprese dell’ultima ora il candidato presidente del centrodestra in Campania avrà un profilo civico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della sua partecipazione alla due giorni di confronto promossa dal settimanale Corriere dell’Irpinia ad Avellino sui temi della legalità e dello sviluppo. Piantedosi ha confermato le anticipazioni del segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, secondo le quali la premier Giorgia Meloni, annuncerà il nome del designato nella giornata di lunedì. Rispondendo ai giornalisti nella sede del Carcere Borbonico di Avellino, Piantedosi ha anche sottolineato “gli elementi di contraddizione dell’alleanza di centrosinistra che vede insieme Vincenzo De Luca e Roberto Fico: entrambi si sono distinti in questi anni per divisioni nette e marcate”. Il ministro ha poi sottolineato la disaffezione alla politica e l’astensionismo elettorale: “Sono purtroppo estesi a tutto il territorio nazionale. Vuol dire che i territori e le comunità avvertono la crisi dei soggetti politici che devono rappresentarli. In Irpinia questo rapporto si può ricostruire: è sempre stata una terra di grande passione politica, di grande partecipazione e anche di grandi personalità politiche”.

