Campi Flegrei, a Castel di Sangro posto per seimila sfollati

Sindaco Caruso, se necessario a disposizione anche seconde case

CASTEL DI SANGRO, 15 MAR – L’Abruzzo pronto ad accogliere gli sfollati dei Campi Flegrei, in caso di necessità. Castel di Sangro (L’Aquila), in virtù del protocollo d’intesa firmato il 23 maggio 2024, è stato designato come centro strategico per l’accoglienza. Il sindaco, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila, ha già da tempo attivato il centro operativo comunale e avviato le simulazioni delle aree di accoglienza, per garantire un’adeguata assistenza alla popolazione. “Nel caso di un’eventuale evacuazione, circa 6mila persone potrebbero essere ospitate, con alloggio principalmente nelle strutture ricettive. Faremo un pre triage per le registrazioni e poi gli sfollati saranno smistati nelle diverse strutture. In caso di necessità – dichiara Caruso – saranno riaperte le seconde case di proprietari partenopei, che riceveranno un indennizzo per metterle a disposizione come emergenza”.

