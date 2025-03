Campi Flegrei, a Napoli gli sfollati sono oltre 350

agenzia

Sgombero per 164 nuclei familiari,di questi 38 stanno in albergo

NAPOLI, 26 MAR – E’ di 353 persone sgomberate – per un totale di 164 nuclei familiari – il dato aggiornato sui residenti a Napoli allontanati dai propri appartamenti a causa degli eventi sismici che stanno interessando i Campi Flegrei. Di questi 108 persone (38 nuclei familiari) sono ospitate in strutture alberghiere, mentre 215 hanno trovato autonoma sistemazione. Nell’hub di accoglienza di via Acate ci sono 12 alloggiati (7 nuclei familiari). Nella struttura di Marechiaro “San Francesco d’Assisi” sono ospitate 18 persone (6 nuclei familiari).

