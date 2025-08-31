Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.3

agenzia

Cittadini escono in strada ma non si segnalano danni

NAPOLI, 31 AGO – Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 3.3, sono state registrate nei Campi Flegrei questo pomeriggio, la prima alle 16.10 seguita da una replica alle 16.36. Secondo quanto rende noto l’Ingv, l’epicentro è stato particolarmente vicino alla crosta terrestre: un solo km di profondità per il primo terremoto, due chilometri per il secondo. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione, anche nei quartieri della periferia ovest di Napoli, e diverse persone sono scese in strada a Pozzuoli. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.

