Campi Flegrei, proseguono verifiche sui livelli di Co2

Ciciliano, lavoro congiunto per risposta immediata a comunità

NAPOLI, 03 MAR – Il Dipartimento della Protezione Civile, dopo aver ricevuto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia notizia del concentramento di Co2 in alcune zone dell’area flegrea, prosegue la sua attività a supporto del territorio, in stretto raccordo con la Prefettura di Napoli e la struttura regionale di protezione civile. Immediatamente dopo aver trasmesso l’informazione ai sindaci, infatti, è stato attivato il Servizio nazionale e grazie all’operato dei Vigili del Fuoco, e la collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e le Asl del territorio, si è proceduto al monitoraggio puntuale di tutti gli istituti scolastici dell’area. Sopralluoghi che solo in un caso hanno rilevato presenza di Co2, e portato alla chiusura dell’istituto.