Campi Flegrei, riprendono le lezioni nella scuola chiusa per Co2

agenzia

Disposta riapertura parziale, confermato divieto per la palestra

NAPOLI, 06 MAR – Riprendono le lezioni nel plesso scolastico “Virgilio” a Pozzuoli, chiuso il primo marzo a seguito delle rilevazioni dell’Ingv che avevano evidenziato valori di anidride carbonica – frutto dell’attività vulcanica nel sottosuolo – superiori alla soglia dello 0,5% nella palestra dell’istituto. Il sindaco Luigi Manzoni aveva disposto la chiusura precauzionale dell’intera struttura, misura che oggi è stata parzialmente revocata: la sola palestra e alcuni locali del seminterrato e del primo piano resteranno vietati. I tecnici dell’Ingv continueranno ad effettuare rilevazioni giornaliere, in attesa che venga formato il personale scolastico per i monitoraggi di qualità dell’aria. “Prima di consentire l’accesso a studenti e personale della scuola e dell’eventuale utenza esterna – viene precisato – si dovrà procedere, quotidianamente, alla misurazione dei livelli di concentrazione al piano terra e nei percorsi di emergenza. In caso di rilevazione di valori di concentrazione di Co2 superiori a quelli fissati dalla normativa, non sarà consentito l’accesso e le autorità competenti saranno immediatamente informate. Le aree esterne perimetrate e gli accessi ai locali interdetti saranno segnalati da idonea cartellonistica di divieto di accesso e di pericolo e dovranno essere presidiate durante le attività didattiche”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA