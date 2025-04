Campi Flegrei: Santanchè, ‘Governo non lascia indietro nessuno’

agenzia

La ministra incontra sindaci e operatori turistici

ROMA, 02 APR – “Governo e Mitur non lasciano indietro nessuno”. È la rassicurazione della ministra del Turismo Daniela Santanchè nell’incontro di oggi con i sindaci, gli operatori e gli imprenditori turistici dei Comuni dei Campi Flegrei, alle prese con le ripercussioni del bradisismo e dei terremoti sull’economia delle vacanze. L’incontro, svoltosi nella sede del dicastero, “conferma – si sottolinea in una nota – la pronta attenzione del ministero alle esigenze del settore, nonché la disponibilità del dicastero al pieno sostegno in favore dei territori più fragili, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per valorizzare e rilanciare il turismo nell’area flegrea”. “Dal confronto di oggi, è emersa la comune volontà di contrastare il calo fisiologico delle prenotazioni, stando al fianco del tessuto imprenditoriale di questi territori, supportandoli sia attraverso un’attività di informazione e comunicazione intelligente che funga da correttivo agli eccessivi allarmismi lanciati negli ultimi giorni, sia sostenendo eventi locali in grado di attrarre turisti e prevedere misure di sostegno alle imprese”, ha ricordato a margine della riunione Santanchè, che ha anche annunciato, per le prossime settimane, una visita nei Campi Flegrei. Al termine dell’incontro, imprese e Comuni hanno consegnato alla ministra un documento contenente le loro principali richieste.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA