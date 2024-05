Campi Flegrei, tre scosse in quattro minuti

agenzia

Di magnitudo 3.7, 3.6 e 1.7

NAPOLI, 10 MAG – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Ingv nell’area dei Campi Flegrei anche alle 13.26, quindi tra i due terremoti di magnitudo 3.7 e 1.7 resi noti in precedenza. Dunque, in soli quattro minuti, tra le ore 13.25 e le 13.29 si sono verificate nella stessa zona tre scosse, circostanza che ha fatto pensare alle persone che si fosse in presenza di un solo, lungo, terremoto, aumentando la paura e l’apprensione. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni.

