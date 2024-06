Campione di karate muore per setticemia, Procura Vicenza indaga

agenzia

E' Loris Comparin, 46 anni e quattro volte campione del Mondo

VICENZA, 04 GIU – La procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta sulla morte per setticemia di Loris Comparin, il 46enne ex campione di karate di Thiene (Vicenza). L’indagine dovrà valutare eventuali responsabilità per la morte dell’atleta tanto che è stata già disposta l’autopsia e contestualmente annullato il funerale previsto per domani ad Arsiero (Vicenza). Comparin, dopo aver accusato un malessere alla gola, si era rivolto al medico di base che gli aveva prescritto dei farmaci, continuando a sentirsi male il 15 maggio scorso si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale dove è stato dimesso per poi tornarvi il giorno successivo venendo ricoverato. L’infezione alla gola si sarebbe estesa e dopo due settimane è morto. Comparin nella sua carriera da atleta aveva vinto molti titoli italiani ed era stato per 4 volte campione del mondo di karate.

