Cancello si stacca e lo schiaccia, muore operaio 66enne

agenzia

E' accaduto nella ditta per cui lavorava nel Materano

MATERA, 26 GIU – Un operaio di 66 anni è morto questa mattina a Colobraro (Matera), schiacciato da un cancello nella sede della ditta per cui lavorava. L’episodio si è verificato nella zona per insediamenti produttivi. Il cancello, per cause da accertare, si sarebbe staccato dal binario in cui scorreva, schiacciando l’uomo. Per l’operaio non c’è stato nulla fare, nonostante l’intervento del personale del 118 chiamato da altri colleghi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

