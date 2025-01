Cane cade in una forra in Friuli, salvato dai vigili del fuoco

agenzia

Complesso intervento di recupero in comune di Aviano

TRIESTE, 19 GEN – E’ scivolato mentre era a passeggio con il suo proprietario cadendo in una forra. L’incidente ha coinvolto un cane di grossa taglia, che è stato portato in salvo con un complesso intervento di recupero gestito dalla squadra Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Pordenone, coadiuvata da quella di Maniago. E’ accaduto stamani ad Aviano, in località ponte delle Cune. In quel punto un antico ponticello in pietra, senza parapetto, attraversa le due sponde di una forra, a un altezza di circa 20 metri dal sottostante letto del torrente Ossena. Secondo una ricostruzione, il cane, nonostante fosse a guinzaglio, è scivolato dal sentiero ed è precipitato, urtando alcune sporgenze rocciose e finendo in una pozza d’acqua sottostante, che ne ha attutito la caduta. L’animale ha riportato alcune lesioni e il proprietario, impossibilitato a raggiungerlo, ha allertato i soccorsi. Due operatori Saf, indossati i dispositivi di protezione acquatici, si sono calati nella gola ed entrando in acqua hanno raggiunto il cane. Dopo aver valutato le condizioni dell’animale che apparentemente non destavano particolari preoccupazioni, sono riusciti a fargli indossare una speciale imbracatura di sollevamento. Nel frattempo il resto della squadra ha allestito la manovra di recupero e con un sistema di corde e paranchi, ha recuperato cane e soccorritori. L’animale è stato così riconsegnato al proprietario per essere visitato da un veterinario.

