Cane in gabbia al buio, senza cibo e ferito, 33enne denunciato

L'intervento dei carabinieri forestali in provincia di Mantova

MILANO, 26 LUG – I carabinieri forestali sono intervenuti nel Mantovano a seguito di una segnalazione e hanno trovato e sequestrato un cane di razza American Staffordhire tenuto in condizioni non compatibili con la propria natura, e la gabbia dove era custodito l’animale. E’ successo durante un sopralluogo a Moglia dei carabinieri forestali del Nucleo di Mantova, con i veterinari Ats, è stato denunciato un 33enne per maltrattamento di animali. Il cane si trovava chiuso in una gabbia di 90x60x60 centimetri, per lui troppo piccola, in una stanza completamente al buio, senza acqua né cibo, in condizioni igieniche insalubri. Aveva anche visibili ferite sul muso, causate da una fascetta o una corda. Il cane è stato affidato in custodia a un’associazione. Sempre i Carabinieri forestali del Nucleo di Mantova, nei giorni scorsi, hanno denunciato una 34enne di Borgo Virgilio per la detenzione di tre tartarughe senza alcuna documentazione Cites (la convenzione internazionale che regola il commercio di specie di animali a rischio di estinzione). Gli animali sono stati posti sotto sequestro probatorio.

