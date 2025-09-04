Cane ucciso da altro cane, Tribunale riconosce il danno morale

agenzia

A ogni componente della famiglia un risarcimento di 1500 euro

BRESCIA, 04 SET – Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto con una sentenza il diritto al risarcimento per danno non patrimoniale a una famiglia che ha perso il proprio cane, aggredito da un lupo cecoslovacco lasciato incustodito. A ciascun componente del nucleo familiare è stato riconosciuto un risarcimento di 1.500 euro. “La decisione conferma che gli animali familiari sono a tutti gli effetti parte integrante del nucleo domestico” commenta Lndc Animal Protection.

