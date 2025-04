Canoista disperso in mare a Portofino, ricerche in corso

agenzia

Un 60eenne non è tornato a pranzo e la figlia ha dato l'allarme

GENOVA, 01 APR – Doveva tornare a casa per pranzo ma non si è presentato e la figlia ha dato l’allarme per il papà che era uscito in canoa nel Golfo del Tigullio vicino a Portofino ma di cui si sono perse le tracce. La Capitaneria di Porto ha annunciato che sono in corso le ricerche del canoista che risulta disperso al largo del Promontorio di Portofino. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio. La canoa è stata individuata a 1,5 miglia nautiche da San Fruttuoso, ma a bordo non è stato rinvenuto né il disperso né il cellulare. Coordinati dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Genova, stanno operando mezzi navali ed aerei della Guardia Costiera, in particolare un elicottero proveniente dalla base di Sarzana Luni, le motovedette CP 830 di Santa Margherita Ligure e CP 334 di Genova ed un battello pneumatico, oltre ad una motobarca e all’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sono stati allertati i Carabinieri e la polizia locale per le ricerche a terra, nel caso il canoista fosse riuscito a rientrare a riva e stesse risalendo i sentieri del parco in zona non coperta da rete cellulare. Allertato anche il 5° Nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera.

