Canonizzazione Acutis-Frassati, attesi in centinaia migliaia

Chiesa

Piano sicurezza scatta stanotte, metal detector e treno charter

Sono attese centinaia di migliaia di persone domani a San Pietro per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il piano di sicurezza messo a punto dalla Questura scatterà dalla notte. I fedeli accederanno all’area dopo i controlli effettuati anche con metal detector di ultima generazione. Alle 6 sarà dato l’avvio alle procedure di afflusso. Predisposte trenta postazioni rapiscan e metal detector attive nei pressi del Colonnato del Bernini. In previsione dell’arrivo di numerosi pullman da tutta Italia, sono state individuate apposite aree di parcheggio per agevolare le operazioni di accoglienza. Parte dei pellegrini raggiungeranno il Vaticano a bordo di un treno charter che farà ingresso all’interno di Città del Vaticano.

