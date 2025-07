Cantante scomparsa, nuova richiesta archiviazione a Rovigo

agenzia

La donna era dispersa dal 2022

ROVIGO, 15 LUG – La Procura di Rovigo ha chiesto nuovamente l’archiviazione delle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, 53 anni, cantante rock originaria di Erba (Como), di cui non hanno notizie dal 4 giugno del 2022. Il fascicolo era già stato archiviato dal Gip del tribunale di Rovigo il 2 ottobre 2023 ma era stato poi riaperto il 24 maggio 2024 su richiesta della Procura, in seguito a un’istanza di parte che invitava ad accertare la natura di un presunto rigonfiamento del terreno in un’area di proprietà di un’impresa edile nelle vicinanze dell’abitazione all’epoca utilizzata da uno degli indagati, Andrea Tosi, un giardiniere di Porto Tolle (Rovigo). L’altro indagato è Gabriele Lietti, ex fidanzato di Greta Spreafico. Il sospetto era che il rigonfiamento del terreno nascondesse l’automobile all’epoca in uso a Greta Spreafico e mai rinvenuta, una Kia Picanto. Ma di esso non è stato mai trova atraccia L’ultimo contatto con la donna, in vita, è dell’1.45 del 4 giugno 2022, quando parlò con Andrea Tosi. Il nuovo fascicolo era stato aperto con l’ipotesi di reato di distruzione e occultamento di cadavere, omicidio preterintenzionale, morte come conseguenza di altro delitto e sequestro di persona.

