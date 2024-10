Capo ultrà, ‘Zanetti mi disse che la Polizia ci monitora’

agenzia

Ferdico: 'Incontri con Barella per parlare dei biglietti'

MILANO, 01 OTT – In una telefonata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo “avrebbe saputo da Zanetti” ex capitano dell’Inter e vicepresidente – “che… ‘ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto…al povero Vittorio”. Il riferimento è all’omicidio dello storico leader ultrà interista Vittorio Boiocchi, ucciso nell’autunno 2022. Lo si legge negli atti dell’inchiesta di Milano. La circostanza, si legge ancora negli atti della Procura e del gip, sarà “certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata”. Ferdico parla anche di “incontri” con calciatori dell’Inter, come Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Juan Cuadrado, ormai ex. “Addirittura”, scrive la Procura, in una conversazione del 26 maggio 2023 con Marco Materazzi, Ferdico dice “di aver incontrato Calhanoglu” e “Barella, per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della Finale di Champions” e avrebbe “appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società”.

