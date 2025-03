Capotreno accoltellato a Genova, aggressore patteggia tre anni

agenzia

A breve potrebbe lasciare il carcere

GENOVA, 11 MAR – Ha patteggiato una pena di tre anni di reclusione Fares Kamel Salem al Shahhat, il 21enne che il 4 novembre scorso ha accoltellato il capotreno Rosario Ventura nella stazione di Genova Rivarolo. Il giovane lo aveva aggredito dopo essere stato scoperto senza biglietto e gli era stato detto di scendere dal convoglio. Assistito dall’avvocata Celeste Pallini il giovane ha anche risarcito la vittima con mille euro e scritto due lettere di scuse. La giudice Silvia Carpanini non ha cambiato il capo d’accusa come era stato chiesto invece dal legale della vittima, l’avvocato Cesare Fumagalli, che aveva depositato una perizia medico legale sostenendo che i colpi erano potenzialmente letali. Al Shahhat era a bordo del treno regionale insieme alla fidanzata minorenne. I due erano stati trovati senza biglietto e quando gli è stato chiesto di scendere, la ragazzina avrebbe sputato al capotreno prendendolo a schiaffi prima a bordo del convoglio e poi in stazione a Rivarolo. Il fidanzato lo avrebbe poi colpito con un coltello per poi scappare. Era stato rintracciato poco distante dai carabinieri anche grazie alle testimonianze di alcuni passeggeri. Ventura era finito in ospedale ed era stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. I sindacati avevano indetto uno sciopero per chiedere maggiore protezione sul lavoro. La minorenne è ancora sotto indagine da parte della procura del Tribunale per i minorenni per resistenza. L’aggressore a breve potrebbe lasciare il carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA