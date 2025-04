Capotreno aggredita da passeggero vicino a Genova

agenzia

L'episodio è avvenuto a Bogliasco, ferito un altro viaggiatore

GENOVA, 09 APR – Ennesima aggressione a un capotreno. L’episodio è avvenuto all’altezza della stazione di Bogliasco (Genova) a bordo del regionale 32087 partito da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri ma ci sono due persone ferite soccorse dal 118: la capotreno e un passeggero, trasferiti in ospedale in codice giallo e verde. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata prima una lite tra ragazzi. Un passeggero ha chiamato la capotreno che, per tutta risposta, è stata colpita con un oggetto, forse un martelletto frangivento in dotazione di ogni convoglio. L’aggressore è stato fermato da un carabiniere che in quel momento stava viaggiando come passeggero. La circolazione dei treni è rallentata perché si viaggia su un solo binario. Il 30 marzo un capotreno era stato aggredito, insieme al macchinista, da un passeggero che aveva spruzzato spray urticante a bordo del regionale 3365 alla stazione di Sestri Ponente. A novembre il caso più grave: Rosario Ventura era stato accoltellato a Rivarolo da un giovane senza biglietto.

