Capotreno presa a schiaffi, identificato e denunciato un 42enne

agenzia

Colpita per aver detto al passeggero di non fumare sul convoglio

PAVIA, 27 NOV – I carabinieri hanno identificato e denunciato l’uomo accusato di avere preso a schiaffi una capotreno che, la sera dell’8 novembre scorso, l’aveva ripreso dopo averlo sorpreso a fumare sul treno in prossima della stazione di Mortara (Pavia). La donna aveva segnalato l’episodio al presidio Polfer di Rho (Milano) e si era fatta medicare in ospedale per le ferite riportate, con una prognosi di sette giorni. L’episodio era avvenuto su una carrozza del convoglio Milano Porta Genova-Mortara. L’indagato è un 42enne nigeriano residente in provincia di Pavia. Dopo l’arrivo del treno in stazione a Mortara era sceso riuscendo a fuggire tra la folla. I carabinieri della stazione di Gravellona Lomellina avevano raccolto alcune testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere. Per il 42enne le ipotesi di reato sono violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

