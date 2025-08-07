Capri,dipendente hotel scambiava borse false con quelle griffate

agenzia

Scoperto dal direttore dell'albergo e dalla Polizia, denunciato

NAPOLI, 07 AGO – Ha sostituito la borsa griffata di una facoltosa cliente di un albergo di Capri con una borsa contraffatta e, probabilmente, voleva ripetere l’operazione con altre, ma è stato scoperto: prima dal direttore dell’hotel e poi dalla polizia, che lo ha denunciato per furto aggravato e ricettazione. Ad allertare il Commissariato di Capri è stato appunto il direttore del noto albergo di via Tragara che, visionando i filmati dell’impianto di videosorveglianza, si era insospettito dell’atteggiamento del dipendente – un uomo di 28 anni, di Napoli, con precedenti – che si trovava in aree non di sua competenza, con fare guardingo. I poliziotti sono quindi intervenuti ed hanno controllato lo zaino del giovane, trovandovi due borse di marca, di cui però una era contraffatta. Gli agenti hanno quindi accertato che l’uomo aveva prelevato la borsa griffata da una camera dell’albergo e l’aveva sostituita con una falsa. E allo stesso scopo probabilmente servivano la borsa ‘taroccata’ trovata nel suo zaino e una terza borsa contraffatta, che l’uomo aveva nascosto nella struttura alberghiera. Le tre borse false sono state sequestrate dai poliziotti, che hanno restituito quella autentica alla proprietaria.

