Carabiniere si suicida sparandosi con la pistola d’ordinanza: shock ad Acerra

il caso

Un sottufficiale dei carabinieri si è tolto la vita all’interno della caserma dell’Arma di Acerra, in provincia di Napoli, dove prestava servizio. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri ma la notizia si è appresa solo oggi.L’uomo di 42 anni, originario di Cervinara, in provincia di Avellino, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con l’arma di ordinanza ed è morto all’istante. Dolore e sconcerto tra i colleghi e nelle due comunità. Il militare lascia moglie e due figli.La sindaca di Cervinara, Caterina Lengua, si è attivata per sostenere la famiglia in questo momento di dolore.

