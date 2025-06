Carabiniere ucciso a Brindisi: il brigadiere Carlo Legrottaglie era all’ultimo giorno di servizio prima della pensione. Morto uno dei due banditi

l'omicidio

E’ morto uno dei due banditi catturati a Grottaglie, in provincia di Taranto, poco dopo un conflitto a fuoco avvenuto nelle campagne di Francavilla Fontana, nel brindisino. L’uomo sarebbe stato ferito dai colpi esplosi presumibilmente dall’altro carabiniere presente sul posto. I due banditi si erano dati alla fuga, sfuggendo ad un posto di blocco, dopo avere fatto fuoco contro il brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie, uccidendolo. L’altro malvivente è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di Martina Franca.

La vittima è Carlo Legrottaglie, brigadiere capo al radiomobile di Francavilla Fontana, aveva 59 anni, padre di due figlie era all’ultimo giorno di servizio prima della pensione. E’ stato freddato dai banditi ai quali era stato intimato l’alt sulla strada Francavilla-Grottaglie, nel brindisino.

I malviventi erano fuggiti subito dopo probabilmente a piedi abbandonando sul posto la vettura utilizzata, una Y10 rubata il mese scorso a Locorotondo nel barese.

Chi è la vittima

Il brigadiere Carlo Legrottaglie è morto nel corso di una sparatoria nella prima mattina di oggi, giovedì 12 giugno. È accaduto a Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi) in una zona periferica. I fatti attorno alle ore 7. Il militare era di Ostuni e prestava servizio presso la pattuglia radiomobile di Francavilla Fontana.

Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro di Legrottaglie: da domani sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione. Il suo collega è sotto choc. Lascia una moglie e due figlie gemelle. Carlo Legrottaglie sarebbe andato da domani in licenza e da luglio in pensione.

Chi sono i due banditi