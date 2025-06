Carabiniere ucciso, sul posto colleghi e amici ‘distrutti’

agenzia

Elicottero sorvola la zona a caccia dei rapinatori

FRANCAVILLA FONTANA, 12 GIU – Nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove una banda di rapinatori ha ucciso questa mattina il brigadiere Carlo Legrottaglie, ci sono, oltre ai suoi colleghi, anche alcune persone che lo conoscevano: sono tutti visibilmente commossi e “distrutti dal dolore”, dicono. Lo constata l’ANSA sul posto. A quanto si apprende la Lancia Y usata dai rapinatori è stata rubata in provincia di Bari, a Locorotondo. Un elicottero sta sorvolando la zona a caccia dei rapinatori, uno dei quali sarebbe ferito. La salma del brigadiere ucciso è stata portata via poco fa.

