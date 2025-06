Carabiniere ucciso:tutti in piedi e applauso a evento Coldiretti

agenzia

Il ricordo del ministro Lollobrigida ha commosso la platea

UDINE, 13 GIU – Lungo e commosso applauso quello che ha unito i presenti al Villaggio Coldiretti in piazza Libertà in memoria di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso ieri a Francavilla Fontana. Durante l’evento su Agricoltura e Pesca, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha ricordato il sacrificio del Brigadiere Capo: “Era al suo ultimo giorno di lavoro e poteva girarsi dall’ altra parte. Invece è intervenuto ed è caduto. Aveva due figlie, come me. Mi ha colpito profondamente”. Le parole del ministro hanno commosso la platea, che si è alzata in piedi per tributare un sentito omaggio, condiviso anche dal segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, dal presidente Ettore Prandini, dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, dal presidente di Ice Matteo Zoppas e dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, insieme a tutti i partecipanti all’incontro.

