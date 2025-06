Carabinieri: a Villa Borghese a Roma apre il Villaggio Arma

agenzia

Da domani al 6 giugno per 211mo fondazione

ROMA, 03 GIU – Dal 4 al 6 giugno, in occasione della celebrazione del 211esimo annuale di fondazione dell’Arma, Villa Borghese a Roma ospita il ‘Villaggio Arma’, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione, in tutte le sue articolazioni e specialità. Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i carabinieri accolgono grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente. I festeggiamenti prenderanno il via la mattina del 4 giugno con l’alzabandiera solenne, alla presenza del comandante generale, Salvatore Luongo e del ministro per lo Sport, Andrea Abodi. L’inaugurazione ufficiale del Villaggio, allestito lungo Viale delle Magnolie, avverrà con il taglio del nastro e accanto al generale Luongo ci sarà Adriana Macchi, presidente di Soroptimist international d’Italia e madrina della manifestazione. Nell’occasione la banda dell’Arma renderà omaggio con un’esibizione musicale. Sempre all’interno di Villa Borghese, presso la sala del Pergolato della Casina dell’Orologio, è prevista una mostra organizzata dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) con la collaborazione di Magister Art, dove sarà possibile ammirare reperti illecitamente trafugati a Villa Borghese e recuperati dal reparto speciale: una statua femminile di Musa, risalente al II-I secolo a.C., rimpatriata dagli Stati Uniti grazie a un accordo con il Carlos Museum di Atlanta, e una testa di divinità maschile arcaicizzante, recuperata da una casa d’aste americana. Per queste attività investigative, il Tpc si è avvalso della ‘Banca fati dei beni culturali illecitamente sottratti’, un archivio informatizzato che costituisce il più grande sistema di catalogazione al mondo dedicato alle opere d’arte rubate e che conserva informazioni su oltre un milione e trecentomila opere da ricercare, di cui oltre un milione con immagini recenti. Dalle 10 alle 19 e giovedì 5 fino alle 23, per tre giornate, uomini e donne della Benemerita saranno a disposizione dei cittadini per raccontare e mostrare le molteplici attività che caratterizzano l’Istituzione.

