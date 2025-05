Carabinieri arrestano altoatesino 45enne per pedopornografia

agenzia

Aveva adescato un ragazzo sul web che poi ha informato la madre

BOLZANO, 30 MAG – I Carabinieri di Dobbiaco e San Candido, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trento, hanno tratto in arresto un 45enne altoatesino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trento, in quanto gravemente indiziato dei reati di produzione, detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minorenni. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Bolzano. L’indagine, protrattasi per circa dieci mesi, è iniziata nel luglio 2024, a seguito della segnalazione della madre di un minorenne, in Alta Pusteria, vittima dell’indagato. In quell’occasione, l’uomo ha tentato di incontrare il minore raggiungendolo in paese, dopo averlo ripetutamente adescato online nei mesi precedenti per chiari fini sessuali. Il minore, compreso il pericolo, ha chiesto subito aiuto al fratello un po’ più grande che ha affrontato l’uomo, mettendolo in fuga, allertando la madre, che ha fatto intervenire i Carabinieri. I militari lo hanno poi rintracciato presso la stazione ferroviaria, mentre tentava di allontanarsi in treno. Le successive prolungate e complesse investigazioni, condotte con il supporto del Reparto tecnologie informatiche del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche di Roma, hanno permesso di acquisire considerevoli elementi di natura digitale, che documentano le odiose condotte delittuose contestate, attuate nei confronti di più vittime di minore età. L’analisi forense di telefoni cellulari e materiale informatico sequestrato ha rivelato numerosi video e foto a sfondo sessuale con minori tra gli 11 e i 15 anni, residenti in Trentino-Alto Adige, più in generale nel nord Italia e in altri paesi europei.

